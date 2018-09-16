» اتحاد الكرة يوافق على تطبيق تقنية الفيديو

16 سبتمبر 2018 - 05:14 م

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على الاستعانة بتقنية الفيديو في إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقام اتحاد الكرة في بداية اتخاذ الخطوات العملية نحو تطبيقه في الملاعب المصرية بالتنسيق مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد.

يأتي ذلك في ظل حرص الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على دعم التحكيم المصري بكل السبل الحديثة للارتقاء به، وحرصا على مسابقة الدوري الممتاز المصري بكل مكوناته.

كما وافق أبوريدة، على الاستجابة لأي نادي يرغب في إسناد إدارة أي مباراة له في المسابقة الدوري الممتاز، للحكام الأجانب، مقابل سداد مبلغ 15 ألف دولار.