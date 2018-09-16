» «رونالدو» يقود اليوفنتوس للفوز على ساسولو

16 سبتمبر 2018 - 05:30 م

حقق فريق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على ساسولو، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم،الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

شهدت أحداث الشوط الأول على مستوى ضعيف فنياً من جانب يوفنتوس طوال أحداث الشوط فى غياب تام لفريق ساسولو عن منطقة وسط السيدة العجوز، وظهر عدم الانسجام واضحًا بين لاعبى يوفنتوس فى أول 45 دقيقة من المباراة وواصل رونالدو غيابه عن التسجيل ولم يسدد أى كرة بين القائمين والعارضة فى الشوط الأول.

وفي الشوط الثانى كثف فريق يوفنتوس من هجومه على مرمى ساسولو وإنفجر رونالدو ليسجل أولى أهدافه بقميص البيانكونيرى بالدقيقة 50 ثم يضيف الهدف الثانى بالدقيقة 65 وأضاع فرصتين مؤكدتين ثم احرز كوما باباكارهدف ساسولو الوحيد بالدقيقة 91 وحصل دوجلاس كوستا على بطاقة حمراء فى نهاية المباراة بعد الإعتداء على لاعب الضيوف.

بهذة النتيجة ، يرتفع رصيد فريق يوفنتوس إلى النقطة 13 ليحافظ على صدارة الدوري الإيطالي ويوسع الفارق مع نابولى الوصيف برصيد 10 نقاط فيما يتجمد رصيد ساسولو عند النقطة 7 بالمركز الثالث.