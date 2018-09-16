توقيع اتفاقية للسلام بين إريتريا وإثيوبيا برعاية الملك سلمان

16 سبتمبر 2018 - 05:37 م

وقعت إريتريا وإثيوبيا، اليوم الأحد، اتفاقية للسلام بين البلدين في مدينة جدة السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وقعا الاتفاقية، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز.

وحضر مراسم التوقيع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي.

وعقب ذلك، قلد العاهل السعودي الزعيمَين قلادة الملك عبدالعزيز (أرفع وسام في المملكة).