» حركة غير أخلاقية من نجم اليوفنتوس تتسبب في طرده

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المصريون

يوفنتوس

ساسولو

كوستا

ارتكب دوجلاس كوستا، جناح فريق يوفنتوس والمنتخب البرازيلي، حركة غير أخلاقية ضد لاعب ساسولو، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

بعد احتكاك بين كوستا ودي فرانشيسكو لاعب ساسولو وجه اللاعب البرازيلي ضربة بالرأس لدي فرانشيسكو ليتلقى بطاقة صفراء.

وتوجه «كوستا» إلى لاعب ساسولو، وبصق على وجهه بينما استمر اللعب وسجل ساسولو هدفا، ولم ينتبه الحكم لما حدث، لكن تقنية الفيديو لاحظت ما حدث وبالتالي تلقى كوستا "الكارت" الأحمر.

الاحتكاك الأول كان بين كوستا ودي فرانشيسكو كان في الدقيقة 88 فوجه كوستا ضربة بالمرفق على وجه لاعب ساسولو، ثم ضربه برأسه.

ويُنتظر أن يتعرض كوستا للإيقاف لمدة 4 مباريات بانتظار قرار اللجنة التأديبية في الاتحاد الإيطالي.

وفاز يوفنتوس بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 12 نقطة أي بالعلامة الكاملة من أربع جولات انتصر خلالها على كل من كييفو فيرونا ولاتسيو وبارما وأخيرا ساسولو.


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