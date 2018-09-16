القبض على نجلي مبارك مقدمة لحدث كبير

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البورصة،

أشرف السعد

علاء مبارك

زعم رجل الأعمال أشرف السعد، أبرز المدافعين عن سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الخارج، أن إلقاء القبض على علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة بعد 3 سنوات من إطلاق سراحهما، مقدمة لحدث أكبر في الأيام القادمة من أجل إحداث توازن.

وروى «السعد» موقف له مع وزير الداخلية الأسبق «النبوي إسماعيل» الذي أخبره في جلسة بينهما أن الرئيس الراحل أنور السادات، أعطى له أوامر بالقبض على مرشد الإخوان عمر التلمساني لأنه سيقوم بعزل البابا شنودة ويحدد إقامته من أجل غحداث توازن في الشارع وحتى تمر اتفاقية كامب ديفيد.

وكتب «السعد» عبر حسابه على «تويتر»،«: كنت جالس مع النبوي اسماعيل وزير الداخلية وقالى ان السادات كلمه وقاله اعتقل مرشد الإخوان عمر التلمساني لانى هاعزل البابا شنودة واحدد اقامته عشان اعمل توازن فى الشارع لحد ما كامب ديفيد تعدي».

واختتم متسائلًا «: فهل القبض على علاء وجمال مقدمة لحدث اكبر الايام القدمة لاحداث توازن ؟ بكرة هانشوف».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قررت حبس علاء وجمال مبارك و5 آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب في البورصة».

وعلق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على قرار حبسه هو وشقيقه جمال مبارك قائلًا: "الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة".

وأضاف نجل الرئيس الأسبق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن شاء الله وبإذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم ما دام ربنا موجودًا، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا.. يارب".

وأجلت المحكمة القضية لجلسة 20 أكتوبر مع إرسال التقرير الوارد من لجنة الخبراء إلى اللجنة مرة ثانية بعد أن اكتشفت المحكمة بأن التقرير منقوص.


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