» إطلاق اسم «صلاح» على أحد شوارع الجونة

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المصريون

ليفربول

الجونة

صلاح

ساوير س

أعلن  رجل الأعمال نجيب ساويرس، تسمية أحد شوارع مدينة الجونة بالغردقة باسم النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في حال وافق هو على ذلك، كما تمت تسمية شارع في المدينة سابقا باسم الفنانة يسرا.

وبدأ الأمر عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات «تويتر»، بسؤال أحد متابعيه عن إمكانية تسمية أحد شوارع المدينة باسم نجم منتخبنا الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي.

ورد ساويرس على متابعه، قائلا: «فكرة هايلة بس لازم أسأل سميح أخويا»، ليعلن بعدها موافقة أخيه سميح ساويرس، قائلا: «خلاص سميح وافق وهنفذ.. بس لازم أستأذن صلاح برضه».


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