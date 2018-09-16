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أول تعليق من جامعة المنيا على محاولة انتحار أحد موظفيها

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جامعة المنيا
جامعة المنيا

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بيان

محافظة لمنيا

انتحار موظف

جامعة لمنيسا

قرارات نقل

أعلنت جامعة المنيا، تفهمها لموقف الموظف الذى حاول الانتحار اليوم الأحد من أعلى مبنى رئاسة الجامعة.

وقالت الجامعة فى بيان صحفى، أصدرته عقب الحادث مباشرة: إن الموظف المذكور تم نقله من إدارته إلي إدارة أخري داخل الجامعة، ولجأ الموظف إلي هذا الفعل.

وقام الدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتواصل مع الموظف والاستماع إلي شكواه.

وبالنظر إلي ظروفه الأسرية والضغوط النفسية العصيبة، التي يعانيها أسريًا فقد تم تفهم هذه الظروف ونقله إلي إدارة أخري بالجامعة يرغب العمل بها، وقد تعهد بعدم تكرار هذا التصرف وقام بتقديم الاعتذار لإدارة الجامعة عما بدر منه.

 وشهدت جامعة المنيا صباح اليوم، قيام موظف بإحدى إدارات الجامعة المركزية بالصعود أعلى مبنى الإدارة الرئاسية وحاول أن يلقى بنفسه منتحرًا نظرًا لاضطهاده "حسب قوله" ومحاولة نقله تعسفيًا إلا أن إدارة الجامعة تفهمت موقف الموظف ولبت رغباته ونقلته إلى الإدارة التى يرغب العمل بها، "حسب البيان".

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