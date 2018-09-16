  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:10 م
بحث متقدم
حسام بدراوي

آخر أمناء الحزب الوطني يفتح النار بتدوينة جريئة

مذبحة بنها

نفك طلاسم مجزرة الأبناء الأربعة ببنها

«الشباب يعود يومًا».. «5 شيوخ» يثبتون أن السن مجرد رقم

«الشباب يعود يومًا».. «5 شيوخ» يثبتون أن السن مجرد رقم

تامر مرسي وأمير كرارة

أمير كرارة ينضم إلى «ON E »

علاء وجمال مبارك

القبض على نجلي مبارك مقدمة لحدث كبير

توقيع اتفاقية للسلام بين إريتريا وإثيوبيا برعاية الملك سلمان

توقيع اتفاقية للسلام بين إريتريا وإثيوبيا برعاية الملك سلمان

أرشيفية

القبض على«مُختل» أطلق النار في المسجد النبوي

حادث «قطار شبين الكوم»

نائب يتهم «الإخوان» في حادث «قطار شبين الكوم»

ماسبيرو

مصائب الفضائيات الخاصة.. عند «ماسبيرو» فوائد

مصلحة الطب الشرعي (أرشيفية)

نص استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي

25 أكتوبر الحكم على 16 متهمًا بـ "خلافات ثأرية بالصف"

قضايا وحوادث

تاجيل قضايا متحرشى فتايات التحرير لجلسة 29 يونيه بجلسة سرية
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة دومة في أحداث مجلس الوزراء

#

9 أكتوبر الحكم علي 170متهمًا بقضية تصوير قاعدة بلبيس

#

بالتفاصيل.. حرب أمريكية صينية تهدد اقتصاد العالم

#

16 سبتمبر الحكم على المتهمين في "خلافات ثأرية بالصف"

الجنايات

خصومة ثارية

الثار

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، مد أجل الحكم بإعادة محاكمة 16 متهماً فى الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن المؤبد، عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي "أبو منصور" و"علام"، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف لجلسة 25 أكتوبر المقبل. 

يصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وتعود الواقعة الى عام 2013، عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغاً بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أفراد عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

وكانت القضية بسبب خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام وحقنًا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق اسم «صلاح» على أحد شوارع الجونة
» حركة غير أخلاقية من نجم اليوفنتوس تتسبب في طرده
» «رونالدو» يقود اليوفنتوس للفوز على ساسولو
» اتحاد الكرة يوافق على تطبيق تقنية الفيديو
» السودان.. التضخم السنوي يصعد إلى 66.8%
» بريطانيا توقف رحلاتها الجوية المباشرة مع إيران
» الحكم على سعودي بالقتل والصلب بتهمة «الإرهاب»
» «ساويرس» ردًا على «الفيفا»: «صلاح» مصري أصيل
» حازم إمام يعلن تضامنه مع «صلاح»
» أسطورة ليفربول يهاجم "ماني" بسبب "صلاح"
» لهذا السبب رفض خالد النبوى تلقى العزاء فى والدته

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:35 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء