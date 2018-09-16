«هويدا مصطفى» وكيلاً لكلية الإعلام بجامعة القاهرة

16 سبتمبر 2018 - 06:25 م

أصدر رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، قرارًا بتعيين رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتورة، هويدا مصطفى، وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الإعلام، وذلك لحين صدور القرار الجمهوري بتعيين عميد جديد للكلية.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له.

جديرٌ بالذكر، أنَّ الدكتورة هويدا مصطفى، تولت مناصب عديدة أبرزها، عميد إعلام أكاديمية الشروق، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة لعام 2014، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية المختصة بإعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام أغسطس 2015 حتى مارس 2016، ورئيس لجنة جائزة النادى الإعلامى للتميز الصحفى المنظمة من قبل المعهد الدانماركى للحوار مارس 8/2/2017 حتى الآن، وعضو لجنة تطوير الأداء الإذاعى بالهيئة الوطنية للإعلام بدءًا من 7 / 8 / 2017.