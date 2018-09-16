أمير كرارة ينضم إلى «ON E »

16 سبتمبر 2018 - 06:26 م

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة "إعلام المصريين"، اليوم الأحد، التعاقد مع الفنان أمير كرارة على تقديم برنامج أسبوعي على قناة «ON E ».

ونشر "مرسي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له مع "ريهام"، وعلق عليها: " النجم امير كراره يتعاقد على تقديم برنامج اسبوعي على ON E ".

وكان رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين" قد تعاقد خلال الأيام الماضية مع وائل الإبراشي خالد أبو بكر ولبنى عسل وتوفيق عكاشة وجورج قرداحي.