أمير كرارة ينضم إلى «ON E »

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on e

امير كرارة

إعلام المصريين

تامر مرسي

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة "إعلام المصريين"، اليوم الأحد، التعاقد مع الفنان أمير كرارة على تقديم برنامج أسبوعي على قناة «ON E ».

ونشر "مرسي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له مع "ريهام"، وعلق عليها: " النجم امير كراره يتعاقد على تقديم برنامج اسبوعي على ON E ".

وكان رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين" قد تعاقد خلال الأيام الماضية مع وائل الإبراشي خالد أبو بكر ولبنى عسل وتوفيق عكاشة وجورج قرداحي.



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