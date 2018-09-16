أمير كرارة ينضم إلى «ON E »

خالد الشرقاوي
أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة "إعلام المصريين"، اليوم الأحد، التعاقد مع الفنان أمير كرارة على تقديم برنامج أسبوعي على قناة «ON E ».
ونشر "مرسي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له مع "ريهام"، وعلق عليها: " النجم امير كراره يتعاقد على تقديم برنامج اسبوعي على ON E ".
وكان رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين" قد تعاقد خلال الأيام الماضية مع وائل الإبراشي خالد أبو بكر ولبنى عسل وتوفيق عكاشة وجورج قرداحي.
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