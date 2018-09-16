  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:52 م
بحث متقدم
10 مليارات دولار عائد بيع عقارات لغير المصريين

ركود حاد في قطاع العقارات.. ملايين الشقق تبحث عن مشترين

أرشيفية

هل الإسلاميون مسئولون عن موجة الإلحاد في مصر؟

نتنياهو

نتنياهو: لن نسمح بتكرار ما حصل في 73

الدولار

تعرف على سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء

هشام عبدالحميد فرج

رئيس الطب الشرعي الأسبق يطالب بالتحقيق في استقالة «عبدالحميد»

السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط

أمريكا تطرد السفير الفلسطيني

حسام بدراوي

آخر أمناء الحزب الوطني يشعل الجدل بتغريدة نارية

علاء وجمال مبارك

القبض على نجلي مبارك مقدمة لحدث كبير

مذبحة بنها

نفك طلاسم مجزرة الأبناء الأربعة ببنها

«الشباب يعود يومًا».. «5 شيوخ» يثبتون أن السن مجرد رقم

«الشباب يعود يومًا».. «5 شيوخ» يثبتون أن السن مجرد رقم

أمريكا تطرد السفير الفلسطيني

عرب وعالم

السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط
السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

عباس يطرح قضيتي "الأقصى" و"الخان الأحمر" في خطابه بالأمم المتحدة

#

«عباس»: متمسكون برعاية مصر للمصالحة الفلسطينية

#

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

#

السبت المقبل.. مظاهرة شعبية فلسطينية ضد قانون «القومية»

فلسطين

أمريكا

السفير الفلسطينى

قررت السلطات الأمريكية طرد السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط، وطلبت مغادرته البلاد هو وعائلته، فورا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، أنه بعد إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، قررت الإدارة الأمريكية طرد أو ترحيل السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط، وعائلته.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية قررت إغلاق الحسابات البنكية للسفير الفلسطيني، وألغت تأشيرات عائلته، وهو ما يعد إرضاء لإسرائيل.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد ذكرت مساء أمس، السبت، أن مسئولا أمريكيا بارزا أوضح أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تستعد لإعلان ونشر الخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الإعلان الأمريكي سيظهر سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض، وبأن الجزء الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام لم يظهر بعد أو لم يكتمل.

وأوردت الصحيفة على لسان المسئول الأمريكي البارز ـ دون ذكر اسمه وكنيته ـ أن طاقم المفاوضات الأمريكي الخاص بـ"صفقة القرن" ضاق ذرعا بالفلسطينيين، وبأنه لديه قناعة بالإعلان عن السلام مع إسرائيل، سواء وافق الفلسطينيون أو رفضوا. أو تمت الصفقة بدونهم، من الأساس — على حد قول المسئول الأمريكي.   


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري واتحاد العاصمة
» بالفيديو.. توزيع أموال على المارة في دبي والشرطة تحقق
» خصم جزء من رواتب النواب والوزراء لصالح «الشهداء» بالأردن
» 22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
» «عبد الغني» رئيسًا لبعثة المنتخب في سوازيلاند
» صحيفة إنجليزية تكشف مفاجأة «كلوب» بشأن «صلاح»
» ارتفاع ضحايا إعصار «فلورنس» إلى 11قتيلًا بأمريكا
» تعرف على سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء
» «الشناوي»: واجهنا صعوبات كبيرة أمام حوريا الغيني
» مواطنة تستغيث بالمحافظ: «المعاش لا يكفي 5 أيام»
» أول تعليق من جامعة المنيا على محاولة انتحار أحد موظفيها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء