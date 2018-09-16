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بالصور.. يتقدم ببلاغ في جاره بسبب منزل «آيل للسقوط»

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معاينة المنزل
معاينة المنزل

علي إسماعيل

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بلاغ. من. الاهالي. بمنزل. آيل. للسقوط. ببنها

تبلغ للوحدة المحلية بقرية بطا التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية من أحد الأهالي، أن منزلاً مجاورًا لمنزله متصدع وآيل للسقوط.

وعلي الفور انتقل لمكان البلاغ رئيس مجلس ومدينة بنها ورئيس الوحدة المحلية ومسئول التنظيم بالوحدة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتبين من بلاغ المواطن "حماده رمضان" المقيم بشارع "عبدالعاطى عدوى" أنه يشكو من منزل آيل للسقوط ومتهالك وهو منزل أمام منزله بالشارع باسم المواطن "أشرف عزت على " وأن المنزل غير آهل بالسكان ومغلق تمامًا وقرر الشاكي أنه تقدم بالعديد من الشكاوي اتصل بكل  الجهات المعنية بالمحافظة ولم يترك أحدًا ساكنًا.

كما حضر لمكان البلاغ المرور ومأمور المركز والمطافئ ورئيس المباحث والسكرتير العام المساعد بالمحافظة ونقطة شرطة كفر الجزار.

وبالمعاينة تبين وجود شروخ وتصدعات والمنزل "آيل للسقوط" وتم عمل محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة بنها لاستصدار القرار المناسب تجاه المنزل، وتم إخطار الشرطة  لفرض الحراسة على المنزل حفاظا على أرواح الجيران والمارة وأخذ تعهد على شقيق صاحب المنزل بهدمه لأن صاحب المنزل خارج البلاد.







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