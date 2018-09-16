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محافظ القليوبية يشهد مناورة لمواجهة الأمطار والسيول

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المناورة
المناورة

علي إسماعيل

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شهد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، مناورة عن استعدادات المحافظة لموسم الشتاء والسيول، والظروف الجوية بنفق شعراوي بمدينة بنها للتأكد من مدي جاهزية المعدات والآلات، المخصصة لمواجهة السيول والأمطار.

وتم إجراء مناورة ميدانية علي أرض المواقع، بمشاركة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والصحة، والإسعاف، والتعليم، والحماية المدنية، والأمن، والزراعة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين.

وأكد المحافظ، أن هناك غرف عمليات بالمحافظة، وبكل مركز ومدينة لتلقى جميع البلاغات والتعامل معها فى وقتها وأكد أن جميع أجهزة المحافظة سوف تكون جاهزة عند ورود أى إخطار أو معلومات من الأرصاد الجوية عن سوء الأحوال الجوية والتعامل على الفور لمنع حدوث أى أزمة أو كارثة.

وأصدر محافظ القليوبية، توجيهاته لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بسرعة مراجعة جميع شبكات الصرف الصحي وتطهيرها وكذا تطهير جميع المطابق ومراجعة شبكات تصريف المياه الموجودة بالأنفاق وتفقد طلمبات الشفط وبلاغات صرف المياه مع إحضار عربة طوارئ للقيام بالشفط في حالة الانسداد مع توفير عربات الكسح للمعاونة مع سيارات شركة المياه.






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