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وفاة نائب شمال سيناء حسام الرفاعي

الحياة السياسية

النائب حسام الرفاعي
النائب حسام الرفاعي

محمد فضل

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وفاة

نائب

انيسة حسونة

حسام الرفاعي

أعلنت النائبة أنيسة حسونة، وفاة عضو مجلس النواب عن شمال سيناء الدكتور حسام الرفاعي عن عمر يناهز 60 عاما ، مشيرة إلى أنه كان مدافعًا صلبًا عن أهالي شمال سيناء وشجاعًا في إبداء الرأي لإعلاء كلمة الحق.

وكتبت «حسونة» عبر حسابها على «تويتر»،«: توفي الي رحمة الله النائب حسام الرفاعي .. الذي كان مدافعا صلباعن أهالي شمال سيناء وشجاعا في ابداء رأيه لإعلاء الحق ..رحمه الله برحمته الواسعه».

وتوفي الرفاعي أثناء تواجده بالإدارة التعليمية بمدينة نصر لإنهاء مصالح بعض المواطنين وتوفي إثر أزمة قلبية وتم نقله لمنزل أحد أقاربه بمدينة نصر.


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