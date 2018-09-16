نتنياهو: لن نسمح بتكرار ما حصل في 73

16 سبتمبر 2018 - 07:26 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي:



رغم اتضاح نوايا مصر.. إسرائيل لم تقم بضربة استباقية

إذا فرض علينا القتال فلنبذل ما بإمكاننا للانتصار بأقل خسائر

قبل 45 عامًا كلفتنا الضربة العسكرية آلاف الإسرائيليين

"لن نكرر أبدًا خطأنا في حرب يوم الغفران"، هكذا صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمناسبة اقتراب الذكرى الـ45 على اندلاع حرب الـ 6 من أكتوبر 1973، التي انتهت بانتصار عسكري لمصر.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة حكومية بعنوان: "دروس حرب الغفران": "عندما كان الخطر ماثلاً أمامنا، أخطأ المستوى السياسي في إسرائيل خطأ خطيرًا وفادحًا؛ بأنه لم يقم بضربة استباقية لمنع ما حدث، إذا فرضت علينا الحرب فعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل النصر لكن بأقل عدد ممكن من الخسائر".

وتابع: "إسرائيل تعمل طوال الوقت من أجل منع أعدائها من امتلاك سلاح متطور، هذه الفترة نحتفل بعيد الغفران اليهودي المقدس، اليوم الذي شهد قبل 45 عامًا ضربة دموية كلفتنا الآلاف من الضحايا الإسرائيليين"، وفقًا لما نقلته عنه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

واستدرك: "على الرغم من ذلك فإن خطوطنا الحمراء موجودة دائمًا وتصميمنا كذلك أقوى مما سبق، علينا أن نفعل كل شيء لمنع وقوع ونشوب حرب، والتي تدمر حياة العائلات وتسبب جروحا غائرة في قلب الأمة، لكن في نفس الوقت إذا فرض علينا القنال فعلينا أن نبذل ما في إمكاننا للانتصار بأقل الخسائر".

وتابع نتنياهو: "قبل 45 عامًا أخطأت الاستخبارات الإسرائيلية في تقديراتها حول نوايا شن الحرب من قبل القاهرة ودمشق، وحتى عندما اتضحت وتبينت تلك النوايا وباتت لا يشوبها أي شك، أخطأ المستوى السياسي بتل أبيب خطأ خطيرًا بعدم سماحه بشن ضربة استباقية ضد مصر وسوريا، لكن لن نكرر هذا الخطأ أبدًا".