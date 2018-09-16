دراسة تثبت أن الحليب ينقذ من الموت

16 سبتمبر 2018 - 07:27 م

قال خبراء كنديون يمثلون جامعة ماكماستر إن منتجات الألبان الخالية من الدهون تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

ووفقا للعلماء، فإن نتائج دراسة علمية حديثة تم نشرها على صفحات مجلة "The Lancet " تشهد على ذلك.

وجمع العلماء لأكثر من تسع سنوات معلومات حول 136 ألف شخص يعيشون في 21 دولة حول العالم، وتراوحت أعمار المشاركين في الدراسة عند بدايتها من 35 إلى 70 سنة.

وكما تبين، فإن الأشخاص الذين يتناولون في المتوسط ??ثلاث حصص من منتجات الألبان يوميا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أقل من أولئك الذين يتفادون هذه المنتجات.

كما أن هذه المنتجات ساعدت في التقليل من حالات الوفاة لدى الأشخاص الذين كانوا يعانون من الأمراض التي وسبق ذكرها.

وأشار الخبراء ضمن الدراسة أن حصة واحدة من منتجات الألبان تعادل كوبا من الحليب، أو 15 جرام من الجبن، أو 4 جرام من الزبدة.

ويعتقد العلماء أن النتائج التي توصلوا إليها متعلقة باحتواء منتجات الألبان على فيتامينات K1 وK2 ، والدهون غير المشبعة ، وكذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.