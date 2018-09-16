» «الشناوي»: واجهنا صعوبات كبيرة أمام حوريا الغيني

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قال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، إن الفريق واجه صعوبة في مباراة حورويا الغيني التي أقيمت في كوناكري؛ بسبب سوء أرضية الملعب، ورغم ذلك كل لاعب بذل أقصى جهد خلال المباراة؛ من أجل الخروج بنتيجة مطمئنة إلى حد ما، قبل مباراة العودة التي تقام في القاهرة 22 سبتمبر الجاري.

ووجه الشناوي، الشكر لجميع زملائه في الفريق، على الأداء والمجهود الذي بذلوه طوال شوطي المباراة، والعودة إلى مصر بنتيجة مقبولة بعد التعادل سلبا، في ظل الظروف التي واجهت الأهلي.

وأشار حارس الأهلي إلى أن مباراة العودة التي تقام في القاهرة سيكون لها حسابات أخرى، وأن هناك رغبة قوية لدى اللاعبين لحسم الصعود إلى دور نصف النهائي ببطولة إفريقيا، خاصة أن الفريق يسير خطوة بخطوة في البطولة، من أجل استعادة اللقب.

وأوضح الشناوي أن أرضية الملعب كان لها تأثير كبير، ولكن الأهم أن الفريق عاد بتحقيق التعادل؛ ليطوي صفحة مباراة الذهاب ويفكر في لقاء العودة.

وشدد الحارس الدولي على أن أي لاعب يشارك يكون على قدر المسئولية، وأن الفريق لا يوجد فيه لاعب أساسي وآخر احتياطي؛ لأن الكل يعمل من أجل مصلحة الأهلي، وعندما يُشارك لاعب بديل خلال المباراة يؤدي دوره المطلوب منه، وذلك يرجع لسبب بسيط، أن كل لاعب في الأهلي يعرف دوره جيدا وواجباته داخل الملعب.

وقال الشناوي إن هتاف جماهير هورويا له خلال المباراة التي أقيمت على ملعب 28 سبتمبر، أمر يسعده، ودافع قوي بالنسبة له من أجل مواصلة مشواره بقوة مع الأهلي والمنتخب الوطني.

ووجه محمد الشناوي، رسالة إلى جماهير الأهلي مؤكدا، أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى جهد؛ من أجل الفوز في المباريات، وأن هناك هدفا أساسيا أمامهم، وهو التتويج بدوري الأبطال، ولكن في نفس الوقت الفريق يتعامل مع كل مباراة حسب ظروفها، كما حدث في مباراة الذهاب أمام هورويا .

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