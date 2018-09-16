» تعرف على سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار

أسعار العملات

سعر الصرافة

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية اليوم الأحد، عند نفس مستوياته في بداية التعاملات.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، وهو نفس أسعاره في الصباح.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازي استقر سعر الدولار عند 17.97 جنيه.

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