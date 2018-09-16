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ارتفاع ضحايا إعصار «فلورنس» إلى 11قتيلًا بأمريكا

عرب وعالم

إعصار "فلورنس"
إعصار "فلورنس"

وكالات - خالد الشرقاوي

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ارتفع عدد ضحايا إعصار "فلورنس" الذي ضرب ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى 11، بحسب ما صرح به مسؤولون للإعلام الأمريكي.

وكانت آخر حصيلة معلنة لضحايا الإعصار الذي يجتاح الولايتين منذ أمس الأول الجمعة، 7 بينهم سيدة ورضيعها.

وأغرق الإعصار الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر قبل أن تتراجع قوته ليتحول إلى عاصفة استوائية لا تزال قادرة على إحداث دمار هائل.

وبسبب الإعصار ألغت السلطات الأمريكية أكثر من ألفي رحلة جوية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، أن كارولينا الشمالية منطقة منكوبة، وأشار إلى أنه سيزورها الأسبوع القادم.

ويتوقع مختصون أن يؤثر الإعصار سلبيًّا على 10 ملايين شخص، وأن يخلف أضرارًا مادية تُقدر بـ 170 مليار دولار.

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