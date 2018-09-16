«القصبي» يترشح لرئاسة «دعم مصر» خلفًا لـ «السويدي»

16 سبتمبر 2018 - 07:39 م

أعلن النائب محمد زكى السويدي، عدم ترشحه مجددًا لرئاسة "ائتلاف دعم مصر" في الدورة المقبلة وإفساح الطريق أمام الكوادر الجديدة.

ودعا السويدي، أعضاء الائتلاف في بيان له، لحضور جمعية عمومية غدًا الاثنين لاختيار رئيس جديد للائتلاف.

وأكد أن عدم ترشحه لرئاسة "الائتلاف" لا يعني انسحابه منه، بل سيظل موجودًا داخل المكتب السياسي لدعم الكوادر الجديدة لما فيه الخير لمصر.

من جانبه، قال عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لـ "ائتلاف دعم مصر"، أنه سيتقدم للترشح على رئاسة الائتلاف بعد اعتذار السويدي عن الترشح.

وأضاف القصبي لـ "المصريون"، أنه سيعمل على تقوية الائتلاف بحيث يكون داعمًا قوي للدولة المصرية، وكل الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في تعزيز مكانة مصر الدولية.