» صحيفة إنجليزية تكشف مفاجأة «كلوب» بشأن «صلاح»

16 سبتمبر 2018 - 07:47 م

يدرس الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مفاجأة باريس سان جيرمان الفرنسى بتغيير مركز النجم محمد صلاح، في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد غد الثلاثاء بملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة دوري إبطال أوروبا، حسبما كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية.

وقالت الصحيفة، إن يورجن كلوب، سيدفع باللاعب السويسرى شيردان شاكيرى فى مركز "الجناح الأيمن" بدلاً من محمد صلاح الذى سينتقل بدوره إلى مركز "المهاجم الصريح"، حال غياب البرازيلى فيرمينو عن المشاركة فى المباراة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم البرازيلى فيرمينو فى مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بسبب الإصابة التى تعرض لها فى "العين" خلال مشاركته فى مباراة توتنهام التى أقيمت أمس بملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2 – 1، وهى الإصابة التى لم يستطع على أثرها إكمال اللقاء، وذلك على الرغم من إعلان النادى أمس أن حالة اللاعب الطبية تسمح بمشاركته.