إلزام الداخلية باستخراج شهادات ميلاد لأبناء الزواج العرفي

16 سبتمبر 2018 - 07:55 م

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بإلزام مصلحة الأحول المدنية بقيد المواليد من ساقطي قيد الميلاد وأبناء الزواج العرفي بسجلات المواليد، واستخراج شهادات ميلاد لهم .

وانتهى التقرير، الذي أعده المستشار عبد الفتاح إبراهيم في الدعوى المقامة من على أيوب المحامى وكيلاً عن ن .م بإلزام جهة الإدارة باستخراج شهادة ميلاد مدونًا بها اسم الأم واسم رباعي يدون في خانة الأب يقوم المسئول عن القيد باختياره على أن لا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد .

وذكرت الدعوى أن المدعية تزوجت بموجب عقد زواج عرفي وأنجبت نجلتها، وتنصل والدها من قيد الابنة مما دعاها لإقامة دعواها.