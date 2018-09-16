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«عبد الغني» رئيسًا لبعثة المنتخب في سوازيلاند

الرياضة

عبد الغني
عبد الغني

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سوازيلاند

كلف هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مجدي عبدالغني، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة المنتخب الوطني في سوازيلاند.

ويواجه المنتخب الوطني، المنتخب السوازيلاندي في مباراتين متتاليتين بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

المباراة الأولى للمنتخب أمام سوازيلاند ، ستقام يوم 12 أكتوبر المقبل، على ستاد "السلام" بحضور جماهيري كبير قد يصل إلى 25 ألف مشجع.

وتطير بعثة المنتخب الوطني، يوم 16 من نفس الشهر القادم، لمواجهة سوازيلاند، ويبحث اتحاد الكرة، سفر البعثة بطائرة خاصة.

منتخب مصر كان حقق فوز كاسح يوم 8 من شهر سبتمبر الجاري، على منتخب النيجر 6 - 0 ، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، ويتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب سوازيلاند والنيجر في المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة.


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