  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
10 مليارات دولار عائد بيع عقارات لغير المصريين

ركود حاد في قطاع العقارات.. ملايين الشقق تبحث عن مشترين

أرشيفية

هل الإسلاميون مسئولون عن موجة الإلحاد في مصر؟

نتنياهو

نتنياهو: لن نسمح بتكرار ما حصل في 73

الدولار

تعرف على سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء

هشام عبدالحميد فرج

رئيس الطب الشرعي الأسبق يطالب بالتحقيق في استقالة «عبدالحميد»

السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط

أمريكا تطرد السفير الفلسطيني

حسام بدراوي

آخر أمناء الحزب الوطني يشعل الجدل بتغريدة نارية

علاء وجمال مبارك

القبض على نجلي مبارك مقدمة لحدث كبير

مذبحة بنها

نفك طلاسم مجزرة الأبناء الأربعة ببنها

«الشباب يعود يومًا».. «5 شيوخ» يثبتون أن السن مجرد رقم

«الشباب يعود يومًا».. «5 شيوخ» يثبتون أن السن مجرد رقم

22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادًا لإنبي

#

بدلاء الزمالك أمام سموحة

#

«أوباما» و«كاسونجو» يقودان هجوم الزمالك أمام سموحة

#

حافلة الزمالك تصل ملعب برج العرب

المصريون

الزمالك

سموحة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا غدًا، الأثنين، بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة سموحة الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة التي أعلنها المدير الفني للزمالك كلا من :

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد -عمر صلاح

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - حمدي النقاز - محمود حمدي الونش - احمد فتوح - كماتشو

خط الوسط: طارق حامد - محمد حسن - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - محمد عنتر

خط الهجوم: كاسونجو - عمر السعيد - حميد أحداد


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري واتحاد العاصمة
» بالفيديو.. توزيع أموال على المارة في دبي والشرطة تحقق
» خصم جزء من رواتب النواب والوزراء لصالح «الشهداء» بالأردن
» 22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
» «عبد الغني» رئيسًا لبعثة المنتخب في سوازيلاند
» صحيفة إنجليزية تكشف مفاجأة «كلوب» بشأن «صلاح»
» ارتفاع ضحايا إعصار «فلورنس» إلى 11قتيلًا بأمريكا
» تعرف على سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء
» «الشناوي»: واجهنا صعوبات كبيرة أمام حوريا الغيني
» مواطنة تستغيث بالمحافظ: «المعاش لا يكفي 5 أيام»
» أول تعليق من جامعة المنيا على محاولة انتحار أحد موظفيها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء