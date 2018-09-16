» 22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

16 سبتمبر 2018 - 08:27 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا غدًا، الأثنين، بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة سموحة الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة التي أعلنها المدير الفني للزمالك كلا من :

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد -عمر صلاح

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - حمدي النقاز - محمود حمدي الونش - احمد فتوح - كماتشو

خط الوسط: طارق حامد - محمد حسن - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - محمد عنتر

خط الهجوم: كاسونجو - عمر السعيد - حميد أحداد