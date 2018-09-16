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خصم جزء من رواتب النواب والوزراء لصالح «الشهداء» بالأردن

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علم الأردن
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وكالات - خالد الشرقاوي

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وافق مجلس النواب الأردني على مقترح اللجنة القانونية للمجلس، بتخصيص 1% من مخصصات الوزراء وأعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لصالح "صندوق شهداء الجيش والقوى الأمنية".

وتبلغ قيمة الاقتطاعات التي اقترحتها اللجنة القانونية من كل نائب وعين ووزير 35 دينارا شهريا ( ما يعادل 50 دولارا)، كما وافق البرلمان الأردني على تخصيص 5 ملايين دينار من الخزينة العامة لصالح الصندوق بناء على تعديل أدخلته اللجنة القانونية.

ورفض المجلس فرض 5 دنانير على كل معاملة من المعاملات الجارية أمام دائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة، وكذلك فرض 5 دنانير عن كل وكالة تبرز أمام محكمة أمن الدولة.

كما وافق البرلمان على مقترح من قبل نائب يقضي برفع قيمة الإعانة العاجلة لذوي الشهداء إلى 20 ألف دينار تُدفع لمرة واحدة بدلا من 10 آلاف دينار.


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