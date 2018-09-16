"رسلان": سنصل بمرفق السكة الحديد إلى ما يتمناه الشعب

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تطوير

اشرف رسلان

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن هناك خطة تسير عليها الهيئة لتطوير منظومة السكة الحديد، والعنصر البشري من أهم أولوياتنا.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن جاري وضع نُظم إشارات حديثة مزودة بكاميرات لمتابعة خط سير القطارات، مشيرًا إلى أن الهدف من تركيب الكاميرات هو معرفة أسباب وقوع  أي حادث.

وأوضح "رسلان"، أن في منتصف 2020 سيكون لدينا أحدث نظم الإشارات العالمية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة خلال عامين سنصل بمرفق السكة الحديد إلى ما يتمناه الشعب المصري.


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