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بالفيديو.. توزيع أموال على المارة في دبي والشرطة تحقق

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توزيع أموال على المارة في دبي
توزيع أموال على المارة في دبي

خالد الشرقاوي

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دبي

توزيع أموال

صرح مصدر أمنى في شرطة دبي أنه جاري التحقيق في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر شخصين يوزعان أموال نقدية على المارة في الشارع.

وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، أنه جاري متابعة وتحديد هوية الشخصين.

وتابع أنه يبدو أن الشخصين من الجنسية الآسيوية، وظهر في الفيديو وهما يقومان بتوزيع أموال نقدية على المارة بالشارع في دبي.

?وأوضح المصدر أن الشرطة الإماراتية اطلعت على الفيديو، وأنها تدرسه في الوقت الراهن، بعدما انتشر المقطع على شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى تناقله دون أن تتضح حقيقته.

وظهر في الفيديو رجلان يرتديان الزي الخليجي التقليدي ويوزعان الأوراق النقدية على المارة، في منطقة يبدو أنها جميرا بيتش ريزيدنس بدبي، والتي تعد من أهم المقاصد والوجهات السياحية بالإمارة.

وقال الرجلان للمارة إن الأوراق النقدية مقدمة كهدايا من رجل أعمال ومستثمر إماراتي معروف.

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