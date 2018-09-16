» أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب على كوكب الأرض

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أشاد ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، بالمستوى الذي يقدمه النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، خلال الفترة الماضية.

وقال «جيرارد»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «محمد صلاح مستواه مرتفع للغاية، بدون شك هو أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الحالي».

وكان محمد صلاح تم ترشيحه في القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وينافسه على الجائزة كلا من؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش.


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