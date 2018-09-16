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العثور علي جثة طالب ماليزي بنهر النيل في القليوبية

قبلي وبحري

العثور علي جثة بنهر النيل - أرشيفية
العثور علي جثة بنهر النيل - أرشيفية

علي إسماعيل

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تمكنت قوات المسطحات المائية، وقوات الإنقاذ النهرى فى القناطر الخيرية، اليوم الأحد، جثة طالب جامعى "ماليزى الجنسية"، غرق فى فرع رشيد بنيل القناطر أثناء قيامه ومجموعة من زملاؤه بصيد الأسماك انزلقت قدماه وغرق فى المياه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من العميد عادل الكفراوى مساعد مدير الأمن للمسطحات المائية يفيد تلقيه بلاغا بغرق طالب جامعى مليزى الجنسية فى فرع رشيد بالقناطر الخيرية أمام جزيرة الشعير.

انتقل على الفور العقيد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات المائية بالقناطر، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لطالب بجامعة الأزهر بالقاهرة يدعى "عارف أيمن أبو حصيدة" 21 سنة، وتوصلت تحريات المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث القناطر أن المتوفى كان بصحبة مجموعه من زملاؤه لصيد الأسماك من النيل، وأثناء ذلك انزلقت قدم المتوفى فسقط فى المياه وغرق فى الحال.

جري نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.


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