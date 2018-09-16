» تحرك عسكري عراقي تجاه الحدود التركية

16 سبتمبر 2018 - 09:04 م

أصدر مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، عدة قرارات خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، عدة قرارات مهمة من بينها إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، وانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان إن المجلس قرر بعد اجتماعه، "نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع أي خروقات ويتم توفير الأعداد والمستلزمات الكافية لذلك".

وأشار المكتب إلى أن وزارة الخارجية ستتولى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة".

كما قرر المجلس أن تتولى "وزارة الداخلية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية".