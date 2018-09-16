  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:29 م
بحث متقدم
الدكتور أسامة الأزهري

مستشار السيسي يدعو لزيارة القدس... هل يستجيب الطيب؟

صورة تعبيرية

«إسلاميون».. في قصور الرؤساء

بالصور.. أبرز المشاهد في حادث انقلاب قطار البدرشين

تطوير السكة الحديد:«أسمع كلامك أصدقك..أشوف حوادثك أستعجب»

أرشيفية

«رفعت»:الدولار يقفز إلى 20 جنيهًا في هذا الموعد

أرشيفية

«معاريف»: إسرائيل لم تتعلم من درس 73

البورصة

الخسائر الحادة للبورصة.. نجلا مبارك يظهران في الخلفية

10 مليارات دولار عائد بيع عقارات لغير المصريين

ركود حاد في قطاع العقارات.. ملايين الشقق تبحث عن مشترين

هشام عبدالحميد فرج

رئيس الطب الشرعي الأسبق يطالب بالتحقيق في استقالة «عبدالحميد»

حسام بدراوي

آخر أمناء الحزب الوطني يشعل الجدل بتغريدة نارية

أرشيفية

هل الإسلاميون مسئولون عن موجة الإلحاد في مصر؟

تحرك عسكري عراقي تجاه الحدود التركية

عرب وعالم

حرس الحدود العراقي
حرس الحدود العراقي

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

شاهد.. إحباط محاولة تهريب فتاة داخل حقيبة

#

انقاذ 13سوريا فقدوا بين جبال ووديان حلايب

#

شاهد.. الأتراك يحرقون الدولارات لدعم الليرة التركية

#

شاهد.. أعنف صدام بين سيارتين

حيدر العبادي

العراق

تركيا

الحدود التركية

تحرك عسكري

أصدر مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، عدة قرارات خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، عدة قرارات مهمة من بينها إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، وانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان إن المجلس قرر بعد اجتماعه، "نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع أي خروقات ويتم توفير الأعداد والمستلزمات الكافية لذلك".

وأشار المكتب إلى أن وزارة الخارجية ستتولى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة".

كما قرر المجلس أن تتولى "وزارة الداخلية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» يرد على شائعة إقالته من مناصبه
» تحرك عسكري عراقي تجاه الحدود التركية
» العثور علي جثة طالب ماليزي بنهر النيل في القليوبية
» أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب على كوكب الأرض
» بث مباشر.. مباراة المصري واتحاد العاصمة
» بالفيديو.. توزيع أموال على المارة في دبي والشرطة تحقق
» خصم جزء من رواتب النواب والوزراء لصالح «الشهداء» بالأردن
» 22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
» «عبد الغني» رئيسًا لبعثة المنتخب في سوازيلاند
» صحيفة إنجليزية تكشف مفاجأة «كلوب» بشأن «صلاح»
» ارتفاع ضحايا إعصار «فلورنس» إلى 11قتيلًا بأمريكا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري