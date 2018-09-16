«رفعت»:الدولار يقفز إلى 20 جنيهًا في هذا الموعد

16 سبتمبر 2018 - 09:15 م

أكد الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والإستراتيجية، ارتفاع سعر الدولار خلال الأشهر المقبلة إلى 19 جنيهًا في نهاية العام الجاري، وصولًا إلى 20 جنيهًا في يونيو القادم.

وحذر «رفعت» من استمرار هروب المستثمرين من مصر، خاصة بعد خسارة البورصة اليوم أكثر من 24 مليار جنيه، كما قام بإعادة نشر روشتة لوقف ذلك الإنهيار.

وقال «رفعت» عبر صفحته على «فيسبوك»،«: زى ما حذرنا من شهر من هروب المستثمرين بسبب خروج الاموال الساخنة لارتفاع الفوائد فى الارجنتين (60%) وتركيا (26%) وجنوب افريقيا.. وبالفعل انخفضت سندات الاجانب فى مصر فى اخر ثلاث اشهر من 22 الى 15 مليار دولار .. وبدأوا يخرجوا من البورصة بكثافة .. ده معناه طبعا انهم بيشتروا وحيشتروا دولار عشان يخرجوا من السوق فمنطقى جدا ان يرتفع سعر الدولار الايام القادمة ... اغلب التقديرات تقدر ارتفاعه الى 19 جنية بنهاية العام ثم الى 20 جنية بحلول يوينو القادم موعد دفع اكبر قسط ديون خارجية على مصر».

وتابع: فاكرين لما حذرت من 3 سنوات من ارتفاع الدولار وانه حيوصل 18 جنية واخد المطبلاتية سكرينات وقعدوا يشتموا فيا ... واتخرسوا لما حدث بالفعل ... ساعتها لم اكتف بالتحذير بل قدمت روشتة لانقاذ الاقتصاد وسافعل ذلك الان ثانية :

وأضاف: تنقسم الروشتة الى قسمين : " قرارات سريعة لوقف نزيف الدولار" و"استراتيجية طويلة لدعم الاقتصاد"

أولا : القرارات السريعة لوقف نزيف الدولار

- وقف الاستدانة الخارجية فورا بكل صورها من قروض مباشرة او بيع سندات .. سحر نصر المفروض انها وزيرة استثمار ولكنها لم تدخل دولار واحدا كاستثمار بل اقترضت عشرات المليارات من الدولارات !!

- انشاء "جهاز تنظيم الاستيراد" يختص وحده بالموافقة على الاستيراد .... والجهاز ده يمنع استيراد السلع الكمالية تماما اواللى لها بديل محلى ... وعشان قيود اتفاقية الجات حيكون ده عن طريق تصعيب اجراءات الاستيراد الورقية (تعقيد الورق للسلع الرفاهية) ورفع المواصفات المطلوبة (مثلا وجود 12 ايرباج فى السيارات اعلى من 2000 سي سي .. او تكون مدة صلاحية اكل الكلاب والقطط 5 سنوات مثلا !!) .... اتفاقية الجات لا تستطيع ساعتها عقابك لانك لم تمنع الاستيراد بل حددت المواصفات. .. وهذا ما فعلته الصين فى التسعينات وسورية فى 2002 حتى وصلوا للاكتفاء الذاتى ... احنا سوق كبير ونستورد 4 اضعاف ما نصدر

- تحديد قائمة بالسلع الاستراتيجية (قمح - زيوت - سكر - سولار .... ) ويتم استيرادها فى مناقصات جماعية لتعاقدات طويلة (ويفضل التنسيق مع دول الخليج للحصول على افضل العروض) ... وذلك تحت اشراف خبراء تسويق واقتصاد مش موظفين حكومة بيسافروا عشان بدل السفر وتحت اشراف الرقابة الادارية طبعا ووزارة التموين (مع مراعاة كمية المخزون المثالية من تلك السلع وفترة التغطية أو ا?كتفاء المتوقعة)

- يلتزم البنك المركزى بتوفير العملة الصعبة اللازمة للمستوردين الحاصلين فقط على موافقة "جهاز تنظيم الاستيراد" على استيراد سلعة معينة وذلك بإصدار اعتماد مستندي بالعملات الأجنبية.

- تجريم جمع مصاريف الجامعات والمدارس بالدولار ... لا توجد دولة تسمح بذلك

- منع دفع رواتب بعض الجهات لموظفيها بالدولار مثل شركات البترول ..

- عدم التعاقد مع اى مدربين او لاعبين اجانب وعدم تجديد العقود الحالية .

- وقف الانفاق الحكومى الضخم على مشاريع خدمية لا تطرح اى عائد فى المدى القريب مثل الكباري والعاصمة الادارية والعلمين الجديدة .. والاتجاة فورا للمشاريع الانتاجية مثل انشاء المصانع والمزارع .. واعادة فتح 4554 مصنع تم تشريد العمال منها ... اعادة فتح المصانع ستقلل البطالة وتزيد التصدير وتقلل من الاستيراد ... الوضع المثالى هو عمل مشروعات خدمية وانتاجية معا ... ولكن بسبب محدودية الامكانيات ... تكون الاولوية للمشاريع الانتاجية وليس العكس.

- تطبيق الحد الاقصى للأجور على كل الجهات بالدولة واللى مش عاجبه يمشي.

- تفعيل المحاكم الاقتصادية وتسهيل الاجراءات بها وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

- منع شراء اى سيارات او تكييفات للحكومة (باستثناء سيارات الشرطة) او عمل اى تجديدات للمبانى الحكومية (تجديدات وليس اصلاحات) .. تقشف حكومى حقيقي

- الاستغناء عن الاف المستشارين اللى بالحكومة واغلبهم هما نفسهم اللى كانوا مديرين فى نفس المكان ! يعنى هما فاشليين من الأساس عشان كدة ناخدهم مستشارين !

- دمج السفارات المصرية بالخارج ... عندنا 170 سفارة فى العالم (اكبر عدد سفارات لدولة فى العالم) بينما امريكا نفسها لديها 90 سفارة فقط ... ويعمل بسفارتنا شوية موظفين بياخدوا مليارات كل سنة بلا اى عائد. المفارقة انه فى سفارتنا فى احدى دول امريكا اللاتينية لدينا سفير وملحق عسكرى وثقافى و7 اعضاء بعثة بينما يوجد 5 مصريين فقط !

- عدم تخفيض سعر الفائدة على الجنية بل زيادتها مرة اخري لان التضخم بيزيد ومش بيقل فى الواقع الملموس فى الشارع.

ثانيا : استراتيجية دعم الاقتصاد على المدى المتوسط

- منح الارضى الصحراوية لمن يستصلحها مجانا ... وذلك بعقود حق انتفاع سنوية لا تجدد الا بعد التأكد من جدية المستثمر وانه فعلا بيزرع الارض ومش بيسقعها او بيبيع فيلات. ..

- منح الاراضى مجانا فى المناطق الصناعية للمستثمرين بعقود حق انتفاع تجدد سنويا طالما المصنع ينتج ويشغل عمال

- العودة للضرائب التصاعدية حيث انها اكثر عدلا

- انشاء هيئة مكافحة الفساد (المنصوص عليها في الدستور واللى منظمة الشفافية الدولية هددت بحذف مصر لو معملنهاش !) ومكافحة الفساد بجد بقى لانه استشرى اكتر من اى وقت .

