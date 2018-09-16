الزمالك يُمدد عقد معروف يوسف

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المصريون

الزمالك

معروف يوسف

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في تمديد تعاقدها مع النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق، خلال الجلسة التى عقدها مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

كانت مفاوضات معروف يوسف مع أهلى طرابلس الليبى فشلت بعد الخلاف حول المقابل المادى للاعب النيجيرى، الذى رحب بتجديد عقده مع الزمالك خلال الوقت الحالى.

ويتواجد بقائمة الانتظار بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية الثنائى أحمد رفعت ومعروف يوسف، بعد فسخ عقد الغانى أشيمبونج وانتقال شيكابالا لنادى أبولون اليونانى.

 


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