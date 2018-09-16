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النيابة تخلي سبيل 12 طبيبًا وممرضًا بمستشفى ديرب نجم

قضايا وحوادث

حادث ديرب نجم
مستشفي ديرب نجم

مصطفى صابر

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الشرقية

إخلاء سبيل

النيابة العامة

12 طبيب وممرض

مستشفي ديرب نجم

قررت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات الشرقية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 12 طبيبًا وممرضًا وفنيًا من العاملين بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، بضمان محل إقامتهم؛ على ذمة التحقيقات، وذلك لحين صدور التقرير النهائي للطب الشرعي في وفاة 3 مرضى وإصابة 13 آخرين من المترددين على وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وتحفظت النيابة العامة، على 15 من العاملين بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر إخلاء سبيل 12 منهم، بضمان محل إقامتهم.

وأصدرت نيابة ديرب نجم العامة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، تصريحها بدفن جثث رجلين وسيدة لفظوا أنفاسهم الأخيرة أثناء قيامهم بالغسيل الكلوي بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، وذلك بعدما انتهى فريق الطب الشرعي من الصفة التشريحية للوفيات الثلاث، وتم تسليم الجثث لذويها لدفنها.

كان المستشار محمد القاضي، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، أمر بتشريح جثث ضحايا الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، داخل المستشفى التي شهدت الواقعة؛ وذلك تسهيلًا على ذوياهم، وتسليم الجثث فورالإنتهاء من الصفة التشريحية.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بوفاة 3 أشخاص من مرضي الغسيل الكلوي على ماكينات الغسيل الكلوي، لإجراء جلسات الغسيل وإصابة 13 أخرين.


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