  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:27 م
بحث متقدم
الدكتور أسامة الأزهري

مستشار السيسي يدعو لزيارة القدس... هل يستجيب الطيب؟

صورة تعبيرية

«إسلاميون».. في قصور الرؤساء

بالصور.. أبرز المشاهد في حادث انقلاب قطار البدرشين

تطوير السكة الحديد:«أسمع كلامك أصدقك..أشوف حوادثك أستعجب»

أرشيفية

«رفعت»:الدولار يقفز إلى 20 جنيهًا في هذا الموعد

أرشيفية

«معاريف»: إسرائيل لم تتعلم من درس 73

البورصة

الخسائر الحادة للبورصة.. نجلا مبارك يظهران في الخلفية

10 مليارات دولار عائد بيع عقارات لغير المصريين

ركود حاد في قطاع العقارات.. ملايين الشقق تبحث عن مشترين

هشام عبدالحميد فرج

رئيس الطب الشرعي الأسبق يطالب بالتحقيق في استقالة «عبدالحميد»

حسام بدراوي

آخر أمناء الحزب الوطني يشعل الجدل بتغريدة نارية

أرشيفية

هل الإسلاميون مسئولون عن موجة الإلحاد في مصر؟

«إسلاميون».. في قصور الرؤساء

ملفات ساخنة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

نهر نفايات يتحرك فى دولة عربية.. تعرف على السبب

#

مصر تدرس استغلال قصور أثرية لإقامة هذا الأمر

#

شاهد.. الكشف عن سجن سرى بمحيط قصر الأسد

#

السادات: البرلمان يعانى قصورا تشريعيا لم يشهده فى تاريخه

الإسلاميون

الرؤساء

القصور

مشادة بين الغزالي ومبارك عقب "أديس أبابا".. السادات يستضيف الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية.. وزعيم جهادي يدعو الرئيس الأمريكي لاعتناق الإسلام

عندما تسمع قصور الرؤساء تتبادر إلى الأذهان اللقاءات الرئاسية والدبلوماسية ووضعيات الدول، وهيبة القصور، لكن كان هناك نوع من مقابلات أخرى كانت على غير العادة والتي تكررت قليلاً، بل كانت نادرة، حينما استقبل الرؤساء زعماء الإسلاميين، الذين كانوا أشد معارضة ومناهضة لهؤلاء الرؤساء.

كانت المقابلات الأكثر غرابة هو ما قام به الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان تجاه زعماء وقادة الجهاديين الأفغان "جلال الدين حقاني"، "وعبد الحق" داخل البيت الأبيض، بالإضافة إلى قلب الدين حكمتيار.

وهو ما فعلته أيضًا المرأة الحديدية مارجريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا في الثمانينيات، والتي استقبلت القائد الأفغاني "عبد الحق" ووصفته بأنه وأقرانه هم المسلمون حقًا.

وعلى الصعيد المصري تم توجيه دعوة من الرئيس السادات لزعيم الجماعة الإسلامية عمر عبد الرحمن، حيث تم استقباله في القصر الجمهوري وإبلاغه بتحيات الرئيس وعودته إلى عمله مجددًا.

كما كان الرئيس الأسبق حسني مبارك على اتصال بالشيخ الغزالي والشعراوي وشيخ الأزهر جاد الحق، حيث تم استدعاء الثلاثة عقب عملية اغتيال مبارك في "أديس أبابا".

السادات يستدعى عمر عبد الرحمن ويعيده للخطابة والتدريس بالأزهر

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» يرد على شائعة إقالته من مناصبه
» تحرك عسكري عراقي تجاه الحدود التركية
» العثور علي جثة طالب ماليزي بنهر النيل في القليوبية
» أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب على كوكب الأرض
» بث مباشر.. مباراة المصري واتحاد العاصمة
» بالفيديو.. توزيع أموال على المارة في دبي والشرطة تحقق
» خصم جزء من رواتب النواب والوزراء لصالح «الشهداء» بالأردن
» 22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
» «عبد الغني» رئيسًا لبعثة المنتخب في سوازيلاند
» صحيفة إنجليزية تكشف مفاجأة «كلوب» بشأن «صلاح»
» ارتفاع ضحايا إعصار «فلورنس» إلى 11قتيلًا بأمريكا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري