"فيفا" يستعرض هذا الأمر الهام بشأن محمد صلاح

16 سبتمبر 2018 - 11:00 م

استعرض موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأحد، مجموعة من أشهر عبارات المديح والثناء على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من أساطير ومدربي ونجوم اللعبة في العالم إلى جانب عدد من الكتاب، بعد ترشحه في القائمة النهئية لأفضل لاعب في العالم بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.



ونقل إشادة من الأسطورة البرازيلية رونالدو خلال برنامج إذاعي، وقال "أنا أحبه، سمعت تصريحات تقول أنني مصدر إلهامه، وهذا يثيرني، لديه قدرات كبيرة، إنه يشبه ميسي، يلعب بقدمه اليسرى ورشيق وسريع ويحافظ على الكرة تحت قدميه، ولديه الرغبة المستمرة في تسجيل الأهداف".



كما نقل تصريح للألماني يورغن كلوب مدرب فريقه ليفربول بعد تسجيله لرباعية في مرمى واتفورد الموسم الماضي، وقال "أخر لاعب أعرفه كان له نفس التأثير على أداء فريقه كان الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، أعتقد أن مو في طريقه ليكون أفضل لاعب في العالم".



وكتب الباحث المصري صاموئيل تادرس في (واشنطن بوست) الأمريكية، "نحن لا ننتج شخصيات مثل أم كلثوم أو نجيب محفوظ الآن، الناس يأتون من جميع أنحاء العالم لرؤية حضارتنا القديمة، صلاح يملأ هذه الفجوة الآن".



كما امتدحه لوسيانو سباليتي مدربه السابق في روما الإيطالي، وقال "صلاح لاعب استثنائي، إنه أفضل لاعب دربته في مسيرتي، من يراقبه يحتاج إلى دراجة نارية لإيقافه".



وحصل صلاح على ثناء كبير من نجم وقائد ليفربول السابق ستيفن غيرارد خلال تحيليه لهدفي صلاح وصناعته لمثلهما في لقاء الريدز أمام روما الإيطالي بدوري أبطال أوروبا والذي انتهى بفوز الليفر بخمسة أهداف لهدفين، وقال "إنه في أفضل أوقاته، دون أي شك أنه أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الحالي".



كما أشاد المدافع الإنجليزي السابق مارتن كيون بصلاح، وقال "إنه لا يمكن أن يسجل، انظر لعدد المدافعين أمامه، إنه مثل مارادونا أمام بلجيكا منذ سنوات، يستمر في تحريك لكرة، هذا صعب على الدفاع، تعتقد أن المدافع سيحصل على الكرة، بلمسة إضافية منه وبطريقة ما يجد الزاوية".



وكتب الإنجليزي الشهير روبي فاولر في (ديلي ميرور) الإنجليزية، "لقد خرج علينا صلاح من هذا العالم، لو وضعت ما قام به صلاح في جانب واحد، ستجد أنه مذهل أكثر من رونالدو وميسي، لقد رفع من شأن أمه بأكملها، فلماذا لا نقارانه برونالدو وميسي لهذا الموسم؟".



ومدح البرازيلي ريفالدو لاعب ميلان وبرشلونة السابق صلاح، وقال "إنه لاعب عظيم، قادر على تغير المباريات، عليه أن يكون مثل رونالدو وميسي لعشرة سنوات مقبلة، فهو قريب جدًا من مستواهما الآن".



ومن جانبه أبدى الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة إعجابه بصلاح أثناء تحليله لمباريات الدوري الإنجليزي على قنوات (بي إن سبورت) القطرية، وقال "شاهدت من أرضية الملعب ما فعله صلاح لمارسيلو خلال الألعاب الأولمبية في لندن، كنت ألعب لمصر أمام البرازيل، مارسليو كان خائفًا من صلاح، لاحظت نفس الشيء في دوري أبطال أوروبا، عندما لعب روما أمام ريال مدريد".



كما قال إيان رايت لإذاعة (بي بي سي) البريطانية، "أجرؤ على القول إنه يذكرني بميسي، الطريقة التي يلعب بها، إنه ميسي".



وامتدح صلاح، الإيفواري ديديه دروغبا لاعب تشيلسي المعتزل، وقال "لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به، إنه يسيطر على الكرة بقدمه اليسرى، إنه سريع، وأصبح قويًا، يمكنه تسجيل الأهداف، وأصبح قائدًا".



ومن جانبه جاء المديح بشكل كبير من أسطورة ليفربول إيان راش، وقال "أفضل لاعبين في العالم لفترة طويلة هما رونالدو وميسي، لكن خلال الموسم الماضي كان صلاح أفضل، لقد ساعد مصر في التـأهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب طويل بالإضافة لما قدمه مع ليفربول، ما أحبه أنه رجل متواضع، إذا ما كان هناك لاعب في وضعية أفضل للتسجيل فإنه يمرر له، لا أريد أن تذهب الألقاب من رونالدو وميسي، ولكنه فعل أصعب الأمور في أصعب دوري في العالم، البريمرليغ".



كما أثنى الأسطورة الإيطالية ولاعب يوفينتوس السابق أيساندرو ديل بيرو على صلاح وقال "صلاح لاعب رائع، يقدم أداءًا ثابتًا وقويًا بمهارات ممتازة، تؤهله ليكون أفضل لاعب في العالم في غضون أشهر قليلة".



ويتنافس صلاح مع الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب في العالم.

