"شوقي" يكشف معلومات هامة عن طريقة التعليم الجديدة

16 سبتمبر 2018 - 11:34 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن إعطاء شهادة للطالب بنجاحه دون فهمة محتوى المناهج يجعلنا أمام «ورقة مزورة»، موضحًا أن بعض الطلاب الذين حصلوا على 90% في الثانوية العامة لو أجريت لهم الامتحانات في دولة أخرى لن يتعدوا الـ 40%.



وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»، أنه يحاول إشراك أولياء الأمور في منظومة التعليم الجديدة، مستطردًا: «إحنا عذبنا الولاد معانا في الدرجات ونسينا نعلمهم».

