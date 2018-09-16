"شوقي" يكشف معلومات هامة عن طريقة التعليم الجديدة

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن إعطاء شهادة للطالب بنجاحه دون فهمة محتوى المناهج يجعلنا أمام «ورقة مزورة»، موضحًا أن بعض الطلاب الذين حصلوا على 90% في الثانوية العامة لو أجريت لهم الامتحانات في دولة أخرى لن يتعدوا الـ 40%.
وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»، أنه يحاول إشراك أولياء الأمور في منظومة التعليم الجديدة، مستطردًا: «إحنا عذبنا الولاد معانا في الدرجات ونسينا نعلمهم».
وأشار إلى أن صناعة الدرجات أكبر مأساة لنظام تعليمي ضل طريقة، مضيفًا: «مش معقول أطلع حد مش متمكن في العلوم والرياضة والانجليزي وأقول الحمد لله دخل كلية قمة».


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