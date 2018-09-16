الكوليرا تحصد أرواح 28 شخصًا في زيمبابوي

16 سبتمبر 2018 - 11:41 م

أعلنت السلطات في زيمبابوي، اليوم الأحد، أن وباء الكوليرا حصد أرواح 28 شخصًا في الدول الواقعة جنوب وسط إفريقيا.



وقال وزير الصحة، أوباديا مويو، إنّ الوفيات وقعت "خلال الأسبوعين الماضيين"، بحسب صحيفة "صنداي ميل" المحلية (رسمية).



وأضاف أن الوزارة سجلت 405 حالات إصابة جديدة بالكوليرا خلال يوم أمس وحده، في العاصمة هراري.



وأعلن استخدام مضادات حيوية جديدة بعد أن أصبحت الأدوية القديمة غير فعالة.



وقال: "نحن نتحرك بسرعة في جميع مقاطعات البلاد".



وتابع: "انتقلنا إلى الفئة الثانية من المضادات الحيوية، وهو أزيثروميسين، بعد أن أصبح المرض مقاومًا للفئة الأولى، وهما سيبروفلوكساسين وسيفترياكسون".



وكانت آخر حصيلة لضحايا وباء الكوليرا في زيمبابوي 25 حالة وفاة، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يوم الجمعة الماضي.



وبدأ تفشي المرض في زيمبابوي يوم 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، إثر تلوث آبار المياه في هراري بمياه الصرف الصحي.



وقال وزير الصحة، الخميس الماضي، إنّ الاختبارات المعملية أثبتت "وجود فيروس الكوليرا وفيروس آخر يسبب مرض التيفوئيد (في عينات للمياه)".



وأوضح أن الفيروسان "أصابا حتى الآن أكثر من ثلاثة ألاف شخص".

