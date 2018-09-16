» تعليق مثير من محمد رمضان عن "الأسطورة"

16 سبتمبر 2018 - 11:54 م

قال الفنان محمد رمضان، إن "الجمهور هو الأسطورة ونمبر وان وكل حاجة"، ونشر «رمضان» في حسابه على «تويتر» مقطع فيديو لعدد كبير من الجماهير التي تحتفل به.



يذكر أن رمضان قدم في موسم عيد الأضحى الماضي فيلم الديزل، كما قدم رمضان الماضي مسلسل نسر الصعيد.



وتعرض الفنان لانتقادات في وقت سابق بعد أغنية قال فيها إنه «نمبر وان».

