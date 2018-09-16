فوز المصري على اتحاد العاصمة بهدف دون رد

16 سبتمبر 2018 - 11:56 م

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد بورسعيد، ضمن ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



ورغم البداية القوية للاعبي المصري في الشوط الأول بحثًا عن هدف التقدم، إلا أن خبرات لاعبي اتحاد العاصمة أسهمت في امتصاص حماس لاعبي الفريق البورسعيدي.

وشهد الشوط الأول إهدار أخطر فرص المباراة عن طريق إسلام عيسى لاعب المصري بعد ارتطام تسديدته بالقائم، لينتهي الشوط بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف المصري من ضغطه بحثًا عن تسجيل هدف، وهو ما نجح فيه محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي الذي سجل هدفًا في الدقيقة 54، بعدما سجل كرة عرضية من الجبهة اليمنى ليودعها بكعبه في شباك الفريق الجزائري، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للمصري، قبل مباراة الإياب التي تقام في الجزائر.