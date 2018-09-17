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هذا ما قاله نبيل فاروق عن فيلم الملاك لأشرف مروان

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الملاك
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المصريون ـ متابعات

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استنكر نبيل فاروق، الكاتب والسيناريست، الفيلم الإسرائيلي عن أشرف مروان بعنوان «الملاك»، موضحًا أنه قرأ الرواية ولم يستثني له مشاهدة الفيلم ويعلم تمام العلم بأن إسرائيل تعتقد أنها لديها الآلة الإعلامية القادرة على قلب الحقائق.
وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، مساء الأحد، أنه «لو صحت تلك الرواية بأن أشرف مروان كان عميلا لإسرائيل فيجب أن نطرح سؤال أمام الجميع لماذا لم يخبر مروان إسرائيل بموعد حرب أكتوبر ؟!«.
وتابع :«إسرائيل بتحاول تعمل ميكب لأكبر صفعة تعرضت لها في التاريخ، وهناك مجموعة شغلتها تُحسن هزائم المخابرات الإسرائيلية وتظهرها في شكل فوز»، مستنكرًا :«يعني لو هو جاسوس كان الرئيس المصري هيكرمه والرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك يمشي في جنازته!».


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