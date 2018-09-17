"الديهي": هذا الأمر يعد مؤشر خطير يستدعي مواجهته

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، أكد أنه تم رصد 110 آلاف صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على مستوى العالم، يدعمون التطرف، وهو مؤشر خطير يستدعي مواجهته.
وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، يوم الأحد، أنه إذا نجحت كل صفحة في جذب شخص واحد فقط، فسنجد أننا أصبح لدينا 110 آلاف إرهابي ومتطرف، مؤكدًا أن كل التنظيمات الإرهابية خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف "الديهي"، أن التطرف الديني انقلب سريعًا إلى الإلحاد، وهناك علاقة طردية بأنه كلما زاد التطرف والتكفير كما زاد الإلحاد والخروج عن المألوف.

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