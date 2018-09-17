ميدو: الزمالك سيفوز بالدوري هذا العام

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم مصر ونادي الزمالك السابق، إن وجود المستثمرين العرب والأجانب في مصر للاستثمار في كرة القدم شيء جيد وسيعود بالخير على مصر.
وأوضح ميدو خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أمس الأحد، أنه يجب مساعدة المستثمرين ونقدم لهم كل التسهيلات في مجال كرة القدم لأن ذلك نجاح كبير للدولة لما فيه من نهضة كبيرة.
وتابع: عدد المستفيدين من العمل في كرة القدم أصبح كبيرا جدا، وجذب الاستثمار سيجعل المنافسة قوية على أرض الواقع.
وأشار ميدو إلى أن نادي الزمالك سوف يفوز في الدوري المصري هذا العام، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك روح التفاؤل بالفوز، مشيرا إلى أن نادي الزمالك بالرغم من أن لديه مشاكل لكنها أقل بكثير من مشاكل النادي الأهلي، مؤكدا أن روح المنافسة مازالت قوية.
وأردف: لو تم التحضير بشكل أفضل في كأس العالم لقدمنا أداء أفضل، وتعرض محمد صلاح للإصابة كان أكبر خسارة للمنتخب.