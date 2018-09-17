ميدو: الزمالك سيفوز بالدوري هذا العام

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم مصر ونادي الزمالك السابق، إن وجود المستثمرين العرب والأجانب في مصر للاستثمار في كرة القدم شيء جيد وسيعود بالخير على مصر.



وأوضح ميدو خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أمس الأحد، أنه يجب مساعدة المستثمرين ونقدم لهم كل التسهيلات في مجال كرة القدم لأن ذلك نجاح كبير للدولة لما فيه من نهضة كبيرة.

وأوضح ميدو خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أمس الأحد، أنه يجب مساعدة المستثمرين ونقدم لهم كل التسهيلات في مجال كرة القدم لأن ذلك نجاح كبير للدولة لما فيه من نهضة كبيرة.