خبير يحذر من أزمة مالية وكارثة كبرى بالعالم

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هذا هو وضع الدولار خلال الـ6 أشهر المقبلة
هذا هو وضع الدولار خلال الـ6 أشهر المقبلة

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته بحدوث أزمة مالية عالمية طاحنة تبدأ بشايرها في 2020، لتفاقم الديون بالنسبة للدول والأفراد، وربما يحدث عملية اختراق أو سرقة إلكترونية تجتاح العالم مع بوادر الأزمة المالية في 2020.
وأوضح "النحاس"، خلال تصريحات تليفزيونية، يوم الأحد، أن العالم يعاني من جفاف ونقص في الحاصلات الزراعية على مستوى العالم بأكمله بسبب نقص المياه وارتفاع الأسعار، وسوف تحدث كارثة في العالم أجمع عام 2020 بسبب نقص الحاصلات الزراعية والغذائية. 
وشدد، على ضرورة تشكيل حكومة طوارئ من الآن؛ لان العالم يجتاحه نقص في الغذاء وهناك تقلبات في الأسعار وأسواق المال بالكامل، وهناك صراع كبير على ندرة المياه على مستوى العالم، ولابد ان نكون جاهزين بحكومة طوارئ للتعامل مع الأزمات، وأن تضع خطة للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أن الثبات في سعر الدولار ليس حقيقي، معتبرًا ان ما قامت به مصر هو تخفيض قيمة الجنيه، وليس تعويمه، بدليل ثبات سعر الجنيه أمام الدولار مقابل التحركات العنيفة الحالية للدولار.

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