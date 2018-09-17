خبير يحذر من أزمة مالية وكارثة كبرى بالعالم

كشف الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته بحدوث أزمة مالية عالمية طاحنة تبدأ بشايرها في 2020، لتفاقم الديون بالنسبة للدول والأفراد، وربما يحدث عملية اختراق أو سرقة إلكترونية تجتاح العالم مع بوادر الأزمة المالية في 2020.

وأوضح "النحاس"، خلال تصريحات تليفزيونية، يوم الأحد، أن العالم يعاني من جفاف ونقص في الحاصلات الزراعية على مستوى العالم بأكمله بسبب نقص المياه وارتفاع الأسعار، وسوف تحدث كارثة في العالم أجمع عام 2020 بسبب نقص الحاصلات الزراعية والغذائية.

وأوضح "النحاس"، خلال تصريحات تليفزيونية، يوم الأحد، أن العالم يعاني من جفاف ونقص في الحاصلات الزراعية على مستوى العالم بأكمله بسبب نقص المياه وارتفاع الأسعار، وسوف تحدث كارثة في العالم أجمع عام 2020 بسبب نقص الحاصلات الزراعية والغذائية.