» منى المذبوح تكشف أسرار جديدة بشأن قضيتها

17 سبتمبر 2018 - 01:49 ص

كشفت اللبنانية منى المذبوح، إنها تلقت خبر الإفراج عنها برد فعل غير طبيعي، ولم تكن تصدق حقيقة ذلك، منوهة إلى أنها تم حبسها 3 شهور ونصف، كأنهم 3 سنوات ونصف.



وأوضحت "المذبوح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "العربية"، يوم الأحد، أنه عندما صدر حكم بسجنها 11 عام أصابتها صدمة، مشددة على أنها أساءت للمصريين بلحظة غضب واعتذرت عن ذلك، لكن هذا كان رد فعل لأفعال كثيرة تعرضت لها منذ قدومها لمصر، مشددة على أنها تلقت أفضل معاملة من ضباط سجن القناطر والنزيلات، متوجه بالشكر لرئيس المباحث ومأمور السجن على تعاملهم معها.



وأضافت أنها مريضة أعصاب، وهذا الكلام مثبت في أوراقها التى تم تقديمها للمحاكم في مصر بالقضية، وهى لاتستطيع التحكم في انفعالها، خاصة بعد تعرضها للتحرش الجنسي خلال شهر رمضان الفضيل، وهذه ليس المرة الأولى التى تتعرض فيها للتحرش بمصر.



ولفتت إلى أن الفيديو التى نشرته وتضمن سباب للمصريين قامت بنشره في لحظة انفعال على صفحتها الشخصية التى لا يوجد عليها سوى 25 صديق فقط، وقام أحد هؤلاء الأصدقاء بنشر الفيديو على الصفحات المصرية، وعقب ذلك وردت إليها رسائل تهديد من المصريين برش وجهها بماء نار، فتوجهت لقسم العجوزة لتحرير محضر هناك، وضابط قسم شرطة العجوزة نصحها بالتوجه إلى شرطة مباحث تكنولوجيا المعلومات وعمل محضر آخر من أجل التحرى عن الشخص الذى قام بسرقة الفيديو.

