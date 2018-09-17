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عمرو أديب

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ماذا قال "أديب" عن "السادات" والإسرائيليين ؟

الحياة السياسية

أديب
أديب

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن اتفاقية كامب ديفيد غيرت شكل المنطقة بالكامل، وهي التي تسببت في وجود حديث بين مصر وإسرائيل، وأنه يجب أن نذكر في هذا اليوم بكل إجلال الشهيد محمد أنور السادات.
وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأحد،: "محمد أنور السادات كان دكر في المفاوضات، كان دكر ومش بيخاف أمام الإسرائيلين أساتذة المفاوضات".
وتابع: "يجب أن نذكر السادات بكل عرفان، هذا الرجل كان عبقريًا ومقتنعًا بالسلام، اقروا الفاتحة للسادات، بسببه لم ندخل حرب واحدة منذ عام 1973 إلى الآن إلا حرب الإرهاب فقط"، مستكملًا: "لو كان حد سمع كلام السادات ماكنش زمانا بنلطم على إللي نقلوا السفارة للقدس".


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