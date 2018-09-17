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عمرو أديب

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تعليق ناري لـ"أديب" على فيلم أشرف مروان

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيلم الإسرائيلي عن أشرف مروان، قائلًا: "فيلم تافه زي الإسرائيليين، مصرين يهزونا في عقيدتنا، حتى يهزوا الوعي المصري"، مؤكدًا أن جيش مصر وشعبها أكثر وعيًا بكثير مما يحاول الإسرائيليين فعله.
ولفت "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأحد، إلى أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يثبت أن أشرف مروان "بهدلهم"، معقبًا: "لأن أشرف مروان اداهم على قفاهم"، مضيفًا: "القوات المصرية واصلة لآخر نقطة في الحدود المصرية الإسرائيلية، واخدين حقنا لآخر نقطة، ولكن مش هنسامح بسبب القضية الفلسطينية، ولحد ما كل واحد ياخد حقه".
وتابع: "لولا الجيش المصري العظيم كان زمانا زي الجولان ومنعرفش نوصل لشرم الشيخ".

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