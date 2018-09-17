» نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة مدوية عن "الأستروكس"

17 سبتمبر 2018 - 02:10 ص

أكد عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين، إن الأستروكس انتشر بصورة غريبة في القرى والعزب، لافتًا إلى أن الغريب أن الأستروكس مخدر رخيص الثمن، ولم يجرم تداوله حتى الآن.



وأشار "أبو حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، إلى أن 50% ممن يتعاطون الأستروكس يقل عمرهم عن 22 عامًا، ومنتشر بين صغار الفلاحين.

