8 فنانين توفوا بسبب أزمات قلبية

17 سبتمبر 2018 - 05:26 ص

أثارت وفاة نجم الراي الجزائري رشيد طه موجة من الحزن بعد تأكيد وفاته في شقته نتيجة أزمة قلبية .



وليس "رشيد طه" أول الفنانين الذين يتوفوا نتيجة أمراض القلب ، وإنما سبقه الممثل المصري الشاب عمرو سمير الذي قضى بأزمة قلبية عن عمر يناهز 33 سنة .



وتوفي الفنان أحمد راتب عم عمر يناهز 67 سنة بسبب أمراض في القلب ، فضلًا عن الفنان الكوميدي يوسف عيد الذي مات لنفس السبب عن عمر يناهز 65 سنة .



وفي نفس السياق توفي الفنان خالد صالح عن عمر يناهز 50 سنة بعد مشاكل في القلب ، فضلًا عن الفنان ممدوح عبد العليم ، والفنانة هند رستم التي توفت عن عمر يناهز 79 سنة لنفس السبب.



