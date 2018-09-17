8 فنانين توفوا بسبب أزمات قلبية

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أثارت وفاة نجم الراي الجزائري رشيد طه موجة من الحزن بعد تأكيد وفاته في شقته نتيجة أزمة قلبية .

وليس "رشيد طه" أول الفنانين الذين يتوفوا نتيجة أمراض القلب ، وإنما سبقه الممثل المصري الشاب عمرو سمير الذي قضى بأزمة قلبية عن عمر يناهز 33 سنة .

وتوفي الفنان أحمد راتب عم عمر يناهز 67 سنة بسبب أمراض في القلب ، فضلًا عن الفنان الكوميدي يوسف عيد الذي مات لنفس السبب عن عمر يناهز 65 سنة .

وفي نفس السياق توفي الفنان خالد صالح عن عمر يناهز 50 سنة بعد مشاكل في القلب ، فضلًا عن الفنان ممدوح عبد العليم ، والفنانة هند رستم التي توفت عن عمر يناهز 79 سنة لنفس السبب.

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