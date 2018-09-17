12 من أساطير كرة القدم يشيدون بصلاح .. هذا ما قالوه

17 سبتمبر 2018 - 06:41 ص

نقل الموقع الرسمي لـلفيفا تصريحات لـ12 من أساطير كرة القدم يشيدون بنجمنا المصري محمد صلاح ، وذلك على هامش ترشيحة لجائزة "الأفضل في العالم" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم .



وفيما يلي التصريحات التي نقلها "فيفا" :



1. أسطورة البرازيل رونالدو: أحب صلاح جدًا وبخاصة بعدما علمت أنه يعتبرني ملهمه .. إنه يشبه ميسي في طريقة اللعب والحفاظ على الكرة ويكون جائع دائمًا لتسجيل الأهداف .



2. يورجن كلوب: "آخر لاعب رأيته يمنح تأثيرًا مشابهًا لصلاح كان مارادونا .. صلاح في طريقه ليصبح الأفضل في العالم".



3. سباليتي: "محمد صلاح لاعب استثنائي وأعتقد أنه أفضل لاعب دربته في حياتي .. أنت تحتاج دراجة نارية لكي تلحق به".



4. ستيفن جيرارد: "صلاح في وجهة نظري أفضل لاعب على كوكب الأرض".



5. مارتن كيون : بعد هدف صلاح الثالث في واتفورد -: "انظر إلى ما فعله صلاح في المدافعين، مثل ما فعله مارادونا في بلجيكا. يستمر في تحريك الكرة وهذا ليس بالأمر السهل".



6. روبي فاولر: "صلاح من خارج العالم الذي نعيش فيه ، كان تأثيره خطيرًا وأفضل من رونالدو و ميسي ، لقد رفع أمة بأكملها وواجبنا أن نضعه بجانب ميسي و رونالدو".



7. ريفالدو : "صلاح لاعب عظيم ويغير في طريقة لعبة باستمرار .. ويجب أن يظل ثابتا على مستواه لمدة 10 سنوات مثل رونالدو وميسي وهو يملك الإمكانية لفعل ذلك ".



8. محمد أبو تريكة: "رأيت ما فعله صلاح في مارسيلو في الأولمبياد ، لقد كان مارسيلو خائفًا من صلاح ، وتأكدت من ملاحظتي حين رأيت مباراة روما و ريال مدريد ".



9. إيان رايت : "عندي الجرأة لأقول إن طريقة صلاح تذكرني بميسي ".



10. دروجبا: "صعب جدًا أن تتنبأ بما يفعله صلاح هو سريع جدًا وقوي ويسجل العديد من الأهداف ، لقد أصبح زعيمًا في المجال".



11. إيان راش : ""أفضل ثنائي في العالم ولمدة طويلة كان رونالدو وميسي ولكن الموسم الماضي صلاح كان الأفضل. لقد لعب دورا كبيرا لمساعدة مصر للوصول إلى كأس العالم وكان مذهلا مع ليفربول. ما أحبه في صلاح أنه متواضع وإذا كان لاعبا آخر في مكان أفضل، سيمرر له صلاح".



12. ديل بييرو : "صلاح أداؤه رائع ، و ثابت ، ويملك الإمكانيات ليصبح الأفضل في العالم".



