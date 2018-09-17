أزمة بسبب سرقة "شنطة" فنانة في محل مذيعة شهيرة

17 سبتمبر 2018 - 07:09 ص

أبدت الفنانة صفاء جلال امتعاضها من موقف تعرضت له أثناء حضورها في بازار خاص بالإعلامية مفيدة شيحة .



وقالت "صفاء" في حسابها على "فيس بوك" : "الحمد لله علي كل شيء شنطتي اتسرقت بموبيلاتى و محفظتى و أوراق مهمه في البازار بتاع الستات اللي في الداون تاون اللي في التجمع اللي بتعمله مفيدة شيحة ولا الأمن عملي حاجة ولا البوليس".



وأضافت: "تاني مرة اتسرق .. عمار يا تجمع .. لما كانت فاضية عمرنا ما اتسرقنا الحمد لله .. ادعولى بظهر الغيب".

