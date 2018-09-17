أزمة بسبب سرقة "شنطة" فنانة في محل مذيعة شهيرة

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مفيدة شيحة

صفاء جلال

أبدت الفنانة صفاء جلال امتعاضها من موقف تعرضت له أثناء حضورها في بازار خاص بالإعلامية مفيدة شيحة .

وقالت "صفاء" في حسابها على "فيس بوك" : "الحمد لله علي كل شيء شنطتي اتسرقت بموبيلاتى و محفظتى و أوراق مهمه في البازار بتاع الستات اللي في الداون تاون اللي في التجمع اللي بتعمله مفيدة شيحة ولا الأمن عملي حاجة ولا البوليس".

وأضافت: "تاني مرة اتسرق .. عمار يا تجمع .. لما كانت فاضية عمرنا ما اتسرقنا الحمد لله .. ادعولى بظهر الغيب".

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